Valorant: Riot Games al lavoro su una modalità deathmatch (Di lunedì 6 luglio 2020) Fin dalla sua pubblicazione Valorant ha visto l'aggiunta di diversi nuovi contenuti, come eroi, mappe e modalità di gioco.Oggi grazie ad una nuova sessione di Ask Valorant (una sorta di Q&A) veniamo a sapere che il team di Riot Games è ancora al lavoro sul titolo, al fine di migliorare l'esperienza di gioco ed accontentare i fan. Una delle cose chieste a gran voce dai giocatori è senza dubbio la modalità deathmatch. Per chi non lo sapesse parliamo di una modalità in cui l'obiettivo principale è guadagnare punti tramite le uccisioni, inoltre i tempi di respawn sono molto ridotti. Stando alle dichiarazioni di Jared Berbach (Lead Game Modes Producer) sembra tale richiesta sia stata recepita dagli sviluppatori:Leggi altro... Leggi su eurogamer

