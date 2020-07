Traffico Roma del 06-07-2020 ore 16:30 (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane possibili difficoltà di circolazione in zona Romanina per un incendio di sterpaglie quindi fumo in via Vincenzo giudice vuole per incidente sulla via Aurelia altezza incrocio con via azone incidente anche sulla via Salaria altezza via Cortona in direzione raccordo code a tratti per Traffico intenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra Laurentina e l’uscita per la diramazione Roma Sud code anche in interna tra Casilina e Romanina sospesa la circolazione della linea metro a Battistini Ottaviano per un guasto tecnico agli impianti di linea ATV servizio bus navetta per interventi tecnici sospesa alla ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppi… - LegaSalvini : ROMA, IMMIGRATO SPACCA TUTTO E BLOCCA IL TRAFFICO - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli fine traffico rallentato causa traffico intenso tra Allacciamento Diramazione Roma Sud (Km 576,3) e… - pierino5861 : RT @PieCicci74: #Roma va accarezzata, perché è il cuore dell’#Italia e sogniamo una classe dirigente che sia capace di restituirle il ruolo… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli traffico rallentato causa traffico intenso tra Allacciamento Diramazione Roma Sud (Km 576,3) e A1 S… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 06-07-2020 ore 11:30 RomaDailyNews Maccarese, uomo travolto e ucciso da un treno: traffico ferroviario sospeso

Fiumicino – Traffico ferroviario sospeso sulla linea Roma-Pisa domenica 5 luglio 2020 dalle ore 17.20 per l’investimento di un uomo tra Maccarese-Fregene e Torrimpietra-Palidoro. Lo comunica in una b ...

La Finlandia ricollegata all’Italia dal primo luglio

Il traffico aereo ha iniziato la sua ripresa in Finlandia, secondo Traffic Management Finland, un'organizzazione governativa focalizzata sulla fornitura di informazioni sul traffico. Mentre i sorvoli ...

Fiumicino – Traffico ferroviario sospeso sulla linea Roma-Pisa domenica 5 luglio 2020 dalle ore 17.20 per l’investimento di un uomo tra Maccarese-Fregene e Torrimpietra-Palidoro. Lo comunica in una b ...Il traffico aereo ha iniziato la sua ripresa in Finlandia, secondo Traffic Management Finland, un'organizzazione governativa focalizzata sulla fornitura di informazioni sul traffico. Mentre i sorvoli ...