Selvaggia Lucarelli, il figlio critica Salvini: identificato dalla Polizia (Di lunedì 6 luglio 2020) Un ragazzo di 15 anni ha contestato Matteo Salvini e per questo è stato identificato dalla Polizia: si per sè una notizia che con molta difficoltà si farebbe largo tra quelle di stampo nazionale, se non che, nel caso, si tratta del figlio di Selvaggia Lucarelli. Leon, il figlio 15enne di Selvaggia Lucarelli e Laerte Pappalardo, si è avvicinato a Matteo Salvini nel corso di un comizio a Milano per esporgli le sue critiche sulle sue linee politiche. Il giovane ha voluto esprimere all’ex ministro, mentre scattava selfie con i suoi fan, la sua opinione in merito alle politiche da lui attuate. Selvaggia Lucarelli, il figlio critica Salvini: identificato dalla Polizia: cosa ha detto, la reazione social Leon avrebbe avvicinato l’ex ministro e l’avrebbe bollato con epiteti come “razzista” e “omofobo“. In seguito ... Leggi su italiasera

