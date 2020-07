Sartori: “Il Milan non ha avuto il tempo di aspettare Caldara” (Di lunedì 6 luglio 2020) Il responsabile dell’area tecnica dell’Atalanta, Giovanni Sartori, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Rai. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni. “Caldara non ha giocato al Milan causa degli infortuni. Quando poi si è ripreso, il club, non ha avuto il tempo di aspettarlo a causa dei traguardi da raggiungere in fretta. Noi, invece, avevamo tempo.” Foto: Twitter ufficiale Milan L'articolo Sartori: “Il Milan non ha avuto il tempo di aspettare Caldara” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

