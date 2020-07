Roma, sconfitta e rimpianti: “Ma ho visto l’atteggiamento giusto” (Di lunedì 6 luglio 2020) La Roma perde ancora e dice definitivamente addio al sogno Champions League. La sconfitta con l’Udinese aveva già lasciato intendere che la corsa al quarto posto era diventata una scalata quasi impossibile, la disfatta del San Paolo ha confermato l’ipotesi. Alla fine ha avuto la meglio il Napoli, più affamato, più convinto. Anche per la squadra di Gattuso la conquista del quarto posto è una chimera, ma Mertens e compagni danno l’impressione almeno di crederci. E questo si riflette in campo. I giallorossi ora devono difendere il piazzamento in Europa League, che in ogni caso non sembra minacciato da attacchi incombenti. “Sono fiducioso” La Roma perde, ma Fonseca almeno ha visto dei passi in avanti rispetto alla gara con l’Udinese, quella che ha probabilmente segnato il cammino giallorosso: “Abbiamo fatto tante cose ... Leggi su italiasera

