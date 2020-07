Raggi: abbandono fusti d’olio, danno ambientale incredibile (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma – “Quello degli zozzoni che abbandonano rifiuti per strada non e’ un fenomeno minore, ma un meccanismo organizzato che deve essere fermato. A tutti i costi. Quelli che vedete in foto sono quattro grossi fusti con circa 800 litri di olio motore all’interno, abbandonati sul ciglio della strada in zona Monachina, nella periferia Ovest di Roma. Un danno ambientale incredibile.” “Fortunatamente, grazie all’intervento del Nucleo Ambiente e Decoro della nostra Polizia Locale, i due responsabili di questo reato sono stati individuati e denunciati per abbandono di rifiuti. Si trattava, pensate, del gestore di un’autofficina completamente abusiva di Boccea che, non potendo smaltire regolarmente l’olio esausto, si era affidato ad una persona di fiducia che si occupava di far sparire i rifiuti.” “Ovviamente in modo illegale. Le ... Leggi su romadailynews

3omAleom : @diarioromano Avete Votato ilCAMBIAMENTO eccovi ricompensati Abbandono Inefficenza Buche Monezza Oggi Peggio di Ier… - StefanoMaffiol7 : Di che ti lamenti .... @virginiaraggi sei il sindaco @nzingaretti il governatore Lamorgese il ministro dell'intern… - Dibevr : RT @GiancarloDeRisi: La ciclabile della Togliatti? Dalla Raggi solo degrado e abbandono (video) - ersiliasassarol : RT @GiancarloDeRisi: La ciclabile della Togliatti? Dalla Raggi solo degrado e abbandono (video) - umberto_cocco : La ciclabile della Togliatti? Dalla Raggi solo degrado e abbandono (video) -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi abbandono Raggi: abbandono fusti d'olio, danno ambientale incredibile RomaDailyNews Ostia, vigilanti armati sulle spiagge e 20 telecamere: la sicurezza a 5 Stelle contro gli "atti criminali"

Chiodi e siringhe ritrovate in spiaggia, paline di legno divelte, bagni chimici rotti e falò improvvisati con le assi di legno messe negli arenili liberi per il distanziamento sociale anti Covid. Una ...

Ennio Morricone è morto/ Virginia Raggi: “L’auditorium di Roma sia intitolato a lui”

E’ destinato ad entrare nella storia anche il necrologio di Ennio Morricone, scritto di suo pugno. “Io, Ennio Morricone, sono morto”, inizia così – come riporta Il Fatto Quotidiano nell’edizione onlin ...

Chiodi e siringhe ritrovate in spiaggia, paline di legno divelte, bagni chimici rotti e falò improvvisati con le assi di legno messe negli arenili liberi per il distanziamento sociale anti Covid. Una ...E’ destinato ad entrare nella storia anche il necrologio di Ennio Morricone, scritto di suo pugno. “Io, Ennio Morricone, sono morto”, inizia così – come riporta Il Fatto Quotidiano nell’edizione onlin ...