Marotta a Sky: “Amarezza e delusione dopo ieri. Conte? Molto arrabbiato” (Di lunedì 6 luglio 2020) Beppe Marotta intervistato a Sky Sport L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, il giorno dopo la cocente sconfitta contro il Bologna ha concesso un’intervista a Sky Sport. Ecco le sue parole. “Rimane grande amarezza e delusione di non aver ottenuto i tre punti alla luce di un ottima prestazione di una parte di gara, soprattutto di episodi come il rigore. Purtroppo è successo così di conseguenza rimane delusione. Ci siamo dilungati tutti noi dirigenti con Conte per fare una disamina ed esprimere la nostra amarezza e il nostro disappunto per una gara che era alla nostra portata”. Marotta-coni-consiglio-11Cosa ha detto Conte ai giocatori. Pensa già a giovedì?“Certamente Conte ha già iniziato a pensare a giovedì. È Molto arrabbiato, ma la sua critica serve a far capire un ... Leggi su intermagazine

