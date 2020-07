Juve, Sarri: “Higuain è l’unico con cui litigo, un giorno è da coccolare e un altro da sbattere al muro” (Di lunedì 6 luglio 2020) L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha incontrato i giornalisti nella conferenza stampa della vigilia della sfida a San Siro contro il Milan. Queste le sue parole. IL MILAN – “Quella di domani è una partita difficile, il Milan è una squadra che per tutta la stagione ci ha creato delle difficoltà, e in questo momento è in grandissima condizione fisica e mentale, avendo giocato le ultime partite su ottimi livelli. Più in generale, questo è un periodo dove tutte le gare sono complicate. L’aspetto mentale è determinante, e giocando ogni tre giorni è delicato. Sarà un mese durissimo e dobbiamo pensare ad una partita per volta”. RAMSEY – “E’ sempre un’opzione per una maglia da titolare. E’ un giocatore che ci da palleggio e soluzioni offensive, perché ... Leggi su calcioweb.eu

juventusfc : Inizia l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #MilanJuve! LIVE qui ?? - juventusfc : E' terminato l'incontro del Mister con i giornalisti. A breve su Sito e App Juventus il report. Il video integrale… - CorSport : #Sconcerti: 'La #Juve ha bocciato #Sarri, lo vedrei bene alla #ASRoma' - Vera83199302 : @forumJuventus @StefaniaStefyss Io sogno gasperini come allenatore della Juve mi ispira molta più fiducia di sarri - junews24com : Juve a +7, Sarri tiene alta la tensione: «Cosa ho detto ai ragazzi» - -