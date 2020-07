Giada Pezzaioli Instagram slip sgambatissimo a cosce ‘sfasate’, esagerata: «Fai bollire il sangue» (Di lunedì 6 luglio 2020) Compagna di Giovanni Conversano e mamma premurosa di Enea, Giada Pezzaioli fa esultare Instagram innanzi agli ultimi scatti social condivisi. Complice una giornata al mare in cui la modella di Montichiari fa sapere non esserci per nessuno, Giada fa sfoggio del suo fisico da urlo mirabilmente esibito in un bikini dai toni del viola. Immagini di famiglia in cui la Pezzaioli si mostra orgogliosa dei suoi affetti mentre il web plaude alla visione fornita. Non il primo giorno di mare per l’avvenente Miss Puglia che, già qualche settimana fa, aveva avuto modo di presentarsi alla tanto temuta prova costume. Leggi anche >> Michela Coppa superlativa sotto la doccia, lato b contro la parete: «Se quelle pietre potessero parlare…» Giada Pezzaioli Instagram: coinvolgente in bikini sotto il sole del Salento Con il Salento a portata di mano è semplice per ... Leggi su urbanpost

