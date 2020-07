Ennio Morricone, la verità sull'”insulto” a Quentin Tarantino (Di lunedì 6 luglio 2020) Un paio d’anni fa a Ennio Morricone fu attribuito un commento poco carino nei confronti di Quentin Tarantino: “Mai detto che è un cretino” chiarì poi il compositore. La notizia fece subito molto rumore: Ennio Morricone che dà del “cretino” a Quentin Tarantino. Correva l’anno 2018 e il caso finì su tutti i giornali. Poi, … L'articolo Ennio Morricone, la verità sull'”insulto” a Quentin Tarantino è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

mubi : Ennio Morricone (1928 — 2020) - LostInFilm : Ennio Morricone. - ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - Cangrejito72 : RT @pictoline: ?? Ciao, Ennio Morricone ?? - AlejandroArana8 : RT @pictoline: ?? Ciao, Ennio Morricone ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ennio Morricone

Questa sera, 6 luglio 2020, su Rai 3 va in onda un capolavoro di Sergio Leone, C’era una volta in America, film del 1984 di cui Ennio Morricone ha curato la colonna sonora. Un grande omaggio per ricor ...Quando giocava nelle giovanili della Roma, squadra di cui è sempre stato un grandissimo tifoso, era chiamato «il pistolero», forse per questo ha legato tanti dei suoi capolavori al genere del western ...