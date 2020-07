Ennio Morricone: i Nastri d'Argento 2020 gli dedicano la serata (Di lunedì 6 luglio 2020) La serata di premiazione dei Nastri d'Argento 2020, prevista per stasera alle 21:10, sarà dedicata a Ennio Morricone, il celebre compositore scomparso oggi. Sarà dedicata a Ennio Morricone la serata di premiazione dei Nastri d'Argento 2020, in onda stasera su Rai Movie alle 21:10 dal Museo MAXXI a Roma. Il celebre compositore, scomparso oggi all'età di 91 anni, ha accompagnato la storia del cinema per oltre cinquant'anni, amato da un pubblico trasversale e internazionale. Ennio Morricone ha vinto l'Oscar alla carriera "per i suoi eccezionali contributi nell'arte della musica per film" nel 2007 dopo cinque candidature, e poi nel 2106 l'Oscar per la Miglior Colonna sonora per The Hateful Eight di Quentin Tarantino. Ha vinto il primo dei suoi 11 Nastri D'Argento, più ... Leggi su movieplayer

ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - mubi : Ennio Morricone (1928 — 2020) - LostInFilm : Ennio Morricone. - perdutestrade : Ennio Morricone - 'D'amore Si Muore' (Milva) #EnnioMorricone - RovereLorenzo : RT @mattiafeltri: Ennio Morricone si è scritto un necrologio: 'A mia moglie Maria il più doloroso addio' -