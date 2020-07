Conferenza stampa Sarri: “Domani partita difficile. Su Higuain e Rugani…” (Di lunedì 6 luglio 2020) Conferenza stampa Sarri – Vigilia importanti per la Juventus. Domani a San Siro andrà in scena Milan Juventus. partita chiave per la corsa scudetto, dove i bianconeri dovranno confermare quanto di buono fatto nelle ultime uscite di Serie A. Sarri dovrà fare i conti con due assenze pesanti, mancheranno per squalifica sia De Ligt che Dybala. Pronti a sostituirli Rugani e Higuain, non verrà rischiato Chiellini dal primo minuto. Come ogni vigilia il tecnico ha parlato in Conferenza stampa. Di seguito, le sue dichiarazioni. Conferenza stampa Sarri Ecco le parole del tecnico della Juventus. MILAN – “È una partita difficile. Il Milan ci ha creato difficoltà per tutta la stagione. Sono in grandissima condizione fisica e mentale, hanno fatto due vittorie importantissime con Roma e Lazio giocando su alti livelli” VANTAGGIO SCUDETTO ... Leggi su juvedipendenza

acmilan : ??? #MilanJuve pre-match press conference ??? Coach Pioli previews our San Siro showdown, follow live on our App… - DiMarzio : #MilanJuve | #Sarri presenta la partita in conferenza stampa: 'Sarà un mese difficile' - SkySport : Milan-Juventus, Sarri: la conferenza stampa LIVE - DiegoCa_73 : RT @valy_s: #Zaia in conferenza stampa sta illustrando l’ordinanza: se una persona positiva rifiuta il ricovero (un suo DIRITTO) viene DENU… - robertopontillo : RT @DiMarzio: #MilanJuve | #Sarri presenta la partita in conferenza stampa: 'Sarà un mese difficile' -