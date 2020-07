Circum, protesta dei dipendenti: treni in ritardo (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Oggi i treni della Circumvesuviana partono con 10 minuti di ritardo. Questa la protesta messa in atto dai dipendenti Eav dopo l’aggressione di ieri ad un capotreno nei pressi della stazione Portici- Bellavista. La protesta, sottolineata in una nota dal sindacato Orsa, risponde all’ennesimo episodio di violenza nei confronti dei dipendenti dell’azienda di mobilità. Messi a lavorare in balia delle onde, specialmente dopo i nuovi dispositivi anti-covid. Un capotreno è stato infatti vittima di una violenta aggressione dopo aver provato a chiedere, con le buone, di rispettare le norme basilari ad un utente che era senza mascherina sul vagone e per di più fumava una sigaretta all’interno del treno. “Ora saranno tutti contenti – spiega arrabbiata sui social Jolanda Picchi, dipendente ... Leggi su anteprima24

