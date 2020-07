Bulgaria, che errore: giocatore falso negativo infetta 20 persone (Di lunedì 6 luglio 2020) Venti persone infettate per un errore grossolano in un laboratorio di analisi in Bulgaria. Clamoroso quanto è accaduto pochi giorni fa in Bulgaria in casa del Tsarsko Selo, errore poi svelato dallo stesso laboratorio. Il difensore Martin Kavdanski è stato dichiarato erroneamente negativo al Covid-19, ottenendo così il via libera per giocare. Il ragazzo, però, ha contagiato tre compagni di squadra più il proprietario del club oltre a ben 16 membri del Cherno More Varna, squadra contro cui ha giocato giovedì scorso. Leggi su sportface

Via terra o via aerea. Da Est, ma anche da Ovest. Stranieri che entrano o rientrano nel nostro Paese, ma anche tanti italiani che per varie ragioni erano all'estero e tornano a casa. Come gli esperti ...

