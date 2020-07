ANDREA PAPETTI: IL POSSENTE DIFENSORE CENTRALE DEL BRESCIA, FRESCO DI ESORDIO (Di lunedì 6 luglio 2020) ANDREA PAPETTI nasce a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, il 3 luglio 2002. Il giovane talento lombardo ha vissuto la maggior parte della carriera calcistica con il BRESCIA, scalando categorie fino all’ESORDIO in prima squadra. Fino ai 13 anni ha vestito la maglia dell’Inter. Grazie ad uno stacco di testa a seguito di un calcio d’angolo, ha siglato la rete che ha contribuito alla vittoria del BRESCIA nella gara contro l’Hellas Verona. Il gol è arrivato due giorni dopo il suo diciottesimo compleanno. Quale miglior modo per festeggiare? Per merito di questa realizzazione è salito al terzo posto della classifica che indica i marcatori più giovani di questo campionato: il primo gradino è occupato da Sebastiano Esposito, il secondo da Amad Traorè. Il giovane ragazzo stato convocato in prima squadra a causa delle ... Leggi su alfredopedulla

Futebol23085911 : ???? - Serie A , Rodada 30 Brescia 2 x 0 Hellas Verona 52'?? 1 - 0 Andrea Papetti???? 90+6'?? 2 - 0 Alfredo Donnarumma???? - martinLuengo2 : La Liga: Osasuna 0 Getafe 0, Serie A: Sampdoria 3 (Karol Linetty 11' 45+3' Manolo Gabbiadini 45') Spal 0, Cagliari… - Teo__Visma : Andrea #Papetti è un classe 2002, l'ho visto giocare a Brescia con la primavera e non mi aveva colpito più di tanto… - eimundofutebol : FIM DE JOGO ???? SERIE A Brescia 2 x 0 Verona ?? Andrea Papetti 1x0 ?? Alfredo Donnarumma 2x0 - CalvodelSwing : Serie A Brescia | 2 - 0 | Verona 52' | 1 - 0 | Andrea Papetti 90+6' | 2 - 0 | Alfredo Donnarumma -