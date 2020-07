Uomini e donne ufficiale: Cristian è Tara si sono lasciati (Di domenica 5 luglio 2020) Da Uomini e donne news: Cristian Gallella pone definitivamente la parola fine al matrimonio con Tara Gabrieletto e su Instagram ne spiega le motivazioni. Cristian Gallella conferma: “Io e Tara ci siamo separati”. Poche parole, secche, che non lasciano spazio a fraintendimenti. Poche parole che non sembrano lasciare alcuna porta aperta, nemmeno ai curiosi che volessero andare a indagare sulle cause e trovare altre spiegazioni. Chi vuole fare soloArticolo completo: Uomini e donne ufficiale: Cristian è Tara si sono lasciati dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

