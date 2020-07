Sfrattata dal Comune ma il cuore non regge: anziana muore (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il cuore di Grazia Resicata, 80enne napoletana, non ha resistito alla lettera di sfratto arrivata dal Comune di Napoli che la intimava a lasciare la casa dove aveva vissuto fino a quel momento e che racchiudeva anni di gioie, risate, cene di famiglia, dispiaceri e pezzi di vita. Dopo aver aperto la lettera e compreso che entro il 7 luglio avrebbe dovuto sgomberare l’abitazione in via Posillipo, l’anziana è stata colpita da un infarto, come racconta Il Mattino. Trasportata d’urgenza all’Ospedale Cardarelli, la donna già affetta da gravi patologie e quasi completamente cieca, non ce l’ha fatta. La lettera arrivava direttamente da NapoliServizi, società che, in collaborazione con il Comune, gestisce il patrimonio immobiliare in questione. L’avvocato Angelo Pisani racconta al quotidiano ... Leggi su anteprima24

