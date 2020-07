"Se fosse vero, Mattarella dovrebbe farlo". Prego? Corna di De Martino a Belen, un clamoroso commento-vip (Di domenica 5 luglio 2020) Irresistibile. Irrefrenabile. Semplicemente Osho, il vignettista, che dice anche la sua su uno dei casi più chiacchierati delle ultime settimane: la rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nuovo addio che secondo Dagospia sarebbe dovuto alle Corna piazzate da lui all'argentina niente meno che con Alessia Marcuzzi. Bene, come detto sul presunto triangolo Osho dice la sua: "Se fosse vero che Stefano De Martino ha tradito Belen con la Marcuzzi, Sergio Mattarella dovrebbe sciogliere le camere e permetterci di tornare a votare", taglia corto. Insomma, Osho si fa portavoce di un sentimento comune a molti: ma... come si fa a tradire Belen Rodriguez? Leggi su liberoquotidiano

ignaziocorrao : Se fosse vero solo 1/4 della proposta che @Eucopresident presenterà la settimana prossima che comporterebbe meno so… - rubio_chef : “Cara Israele, se è per la propria sicurezza, il muro si costruisce in casa propria.. non in casa dei palestinesi.… - lusurpateur_ : Non so se sia un fake, ma non mi stupirei se fosse vero, perché non credo che l’umanità sia mai stata così deficien… - EvvivaIx : @durezzadelviver Oddio sull’antifascismo e il fascismo , e su cosa fosse in realtà il vero fascismo e a cosa servis… - LaBombetta76 : @StefanoBisogni @Floritmassimil1 @SusannaCeccardi @livornosilega Ma lo conosci personalmente per affermare che foss… -

Ultime Notizie dalla rete : fosse vero Paolo Mieli, dubbio sui sondaggi: "La destra cala? Se fosse vero M5s e centrosinistra correrebbero a votare" Liberoquotidiano.it Ladies, Acuti: “Vorrei restare, Empoli è casa mia”

Cosa ti è rimasto di questa incredibile esperienza? «Quella è stata un’annata veramente bella; riuscire a salire di categoria è stata una soddisfazione immensa. Venivamo dalla delusione della ...

'Vox Clamantis', presentato il libro di don Francesco Ricciarelli all'Arci Corazzano

È stata davvero una intensa serata, la prima dopo lo stop legato a Covid 19, almeno tra quelle organizzate dalla Conchiglia di Santiago, la casa editrice, ma non solo, che opera da dieci anni nella zo ...

Cosa ti è rimasto di questa incredibile esperienza? «Quella è stata un’annata veramente bella; riuscire a salire di categoria è stata una soddisfazione immensa. Venivamo dalla delusione della ...È stata davvero una intensa serata, la prima dopo lo stop legato a Covid 19, almeno tra quelle organizzate dalla Conchiglia di Santiago, la casa editrice, ma non solo, che opera da dieci anni nella zo ...