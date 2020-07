Sampdoria, Linetty: «Felice per la doppietta. Lecce? Ero nervoso» (Di domenica 5 luglio 2020) Sampdoria, Linetty dopo la vittoria sulla Spal: «Contento per la doppietta. Ora vinciamo con l’Atalanta» Karol Linetty, centrocampista della Sampdoria, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la doppietta rifilata alla Spal. PRESTAZIONE – «Sono contento di aver fatto doppietta, questa era una partita importantissima e l’abbiamo vinto 3-0. Nel secondo tempo ci hanno messo in difficoltà, ma è andata bene così. Tra due giorni dobbiamo giocare di nuovo». CONDIZIONE – «Fisicamente sto bene, guardando la squadra con il Lecce ero nervoso perché non potevo aiutarla. Ora però è acqua passata». ATALANTA – «Tra qualche giorno andiamo a Bergamo, dove sappiamo che incontreremo degli avversari forti ma vogliamo vincere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

