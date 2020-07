Puglia l’ultimo atto d’amore di un padre, salva la figlia che stava annegando ma non riesce a tornare a riva per un malore (Di domenica 5 luglio 2020) L’ultimo atto d’amore di un padre si è consumato qualche ora fa a Barletta. Un uomo si è tuffato nelle acque agitate del mare di Barletta, in località Fiumara per salvare la figlia che stava annegando. L’uomo è riuscito nel suo intento ma è stato colto da un malore. L’uomo è morto annegato. La figlia invece è stata subito soccorsa a riva ed è ora fuori pericolo. I soccorritori hanno fatto di tutto per salvare l’uomo ma non c’è stato verso di rianimarlo. Leggi su baritalianews

