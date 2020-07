Presidente del Lille: «Osimhen al Napoli sarà una superstar» (Di domenica 5 luglio 2020) Gerard Lopez, Presidente del Lille, avvicina Victor Osimhen al Napoli: accordo vicino tra i club dopo quello tra il giocatore e gli azzurri Gerard Lopez, Presidente del Lille, ha parlato a La Voix du Nord del quasi certo approdo di Victor Osimhen al Napoli. Le sue parole. «Per Victor avevamo diverse offerte. Mi ha chiesto e gli ho detto quello che secondo me era il club ideale per lui. Il Napoli è appena sotto la Juventus o il Barcellona ma è allo stesso livello dell’Atletico Madrid. Se ci andrà, diventerà la loro superstar. Avere una città come Napoli ai propri piedi deve essere emozionante per un calciatore. Victor ha la forza di esibirsi sotto pressione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

