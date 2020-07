Orlando: "Senza scissioni il Pd sarebbe pari alla Lega". E scatta la polemica (Di domenica 5 luglio 2020) AGI - Polemiche nel centrosinistra dopo che il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, ha affermato che Senza scissioni ora i dem avrebbero gli stessi consensi della Lega. "Questo è un sondaggio di oggi. Da questi numeri emerge in modo evidente che Senza 3 (dicasi tre) scissioni il Pd sarebbe pari alla Lega", ha twittato l'ex ministro, "ai volenterosi dirigenti del Pd che sollevano obiezioni sulla leadership del partito, consiglierei di orientare meglio i loro strali". Il riferimento è a un sondaggio BiDiMedia sulle intenzioni di voto al 4 luglio, che vede la Lega primo partito con il 26,6% e il Pd subito dietro con il 21,4%. Seguono M5s con il 15% e Fratelli d'Italia con il 14,1%. Stabile Italia Viva di Renzi al 3,5%, scende Leu al 2,6% (-0,2%), mentre Azione di Calenda registra un lieve incremento dello 0,1% raggiungendo il 2,6%. Pronta la replica del deputato dem ... Leggi su agi

repubblica : ??Sondaggi politici, Pd a 5 punti dalla Lega. Orlando scatena la polemica: 'Senza tre scissioni saremmo pari' - fisco24_info : Orlando: 'Senza scissioni il Pd sarebbe pari alla Lega'. E scatta la polemica: AGI - Polemiche nel centrosinistra d… - ilriformista : Il sondaggio @SBidimedia fa divampare la polemica nel @pdnetwork tra @AndreaOrlandosp, @orfini e @giorgio_gori - Maurizio0901 : Sondaggi politici, Pd a 5 punti dalla Lega. Orlando scatena la polemica: 'Senza tre scissioni sarem… - SerglocSergio : #Pd a 5 punti dalla Lega per i sondaggi, polemica Orlando: “Senza tre scissioni saremmo pari” -

Ultime Notizie dalla rete : Orlando Senza

Il Fatto Quotidiano

Un sondaggio fa sbroccare Andrea Orlando. Si tratta di una rivelazione di Bidimedia che mette il Pd a 5 punti di distanza dalla Lega. E come detto l'ex ministro della Giustizia gradisce il giusto. E c ...La stucchevole telenovela della ricerca del candidato alle regionali liguri per l’alleanza centrosinistra-5S somiglia a quei matrimoni che non si sciolgono (magari per non perdere qualche beneficio fi ...