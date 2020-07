Napoli, Gattuso: “Alleno giocatori forti, ma ora devono fare il salto di qualità” (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel post gara di Napoli-Roma Rino Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prova dei suoi. Ecco le sue parole. Cura Gattuso: “Non c’è alcun segreto, io alleno giocatori forti e delle volte devo ricordarglielo. Il prossimo anno tanti giocatori resteranno con noi, dobbiamo saper soffrire”. Insigne: “Deve provare a saltare l’uomo uno contro uno, se le gambe lo aiutano farà sempre bene. Delle volte mi guarda con gli occhi storti, se ne deve fare una ragione. È un ragazzo intelligente, smart, penso sia la sua forza”. Lozano: “Deve giocare a campo aperto, ultimamente lo sto vedendo con tantissima voglia, gli sto dando delle chances, deve migliorare perché preferisce la palla lunga ma in questo momento è difficile per come vogliamo ... Leggi su anteprima24

