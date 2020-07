L’infettivologo: «Vedo pochi in giro con la mascherina, ma è un errore: il virus circola» (Di domenica 5 luglio 2020) Giuseppe Ippolito, Cts: «Al ristorante diamo il numero di telefono per essere rintracciabili. Tutto dobbiamo collaborare per ridurre il rischio dei focolai» Leggi su corriere

