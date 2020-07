L’incredibile vita di Norman: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai3 (Di domenica 5 luglio 2020) L’incredibile vita di Norman: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai3 Questa sera, domenica 5 luglio 2020, in prima serata su Rai 3 va in onda L’incredibile vita di Norman, film del 2016 scritto e diretto da Joseph Cedar. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming. L’incredibile vita di Norman film: trama Norman Oppenheimer è un impiegato qualunque. Stinge amicizia con un giovane politico locale. Tre anni dopo, quando il suo amico diventa uno dei più influenti politici del mondo, la sua vita cambia radicalmente. L’incredibile vita di Norman film: cast Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati: Richard Gere – Norman Oppenheimer Lior Ashkenazi – Micha Eshel Michael Sheen – Phillip ... Leggi su tpi

RaiTre : L'incontro tra Norman e un politico in ascesa che diventerà un leader mondiale capace di influenzare radicalmente l… - Bright_Star06 : RT @diaridicinema: Stasera su Rai 3 alle 21:25 andrà in onda il film 'L'incredibile vita di Norman' con #RichardGere, su Italia 1 alle 21:3… - diaridicinema : Stasera su Rai 3 alle 21:25 andrà in onda il film 'L'incredibile vita di Norman' con #RichardGere, su Italia 1 alle… - gianluigicaputo : Incredibile come per i bambini #TikTok sia la verità, niente domande solo sicurezze, 'l'ho visto su #TikTok' Ho co… - comemusica : RT @RaiTre: L'incontro tra Norman e un politico in ascesa che diventerà un leader mondiale capace di influenzare radicalmente la vita del n… -

Ultime Notizie dalla rete : L’incredibile vita Zanardi, la moglie Daniela al suo fianco: "Riuscirà a farcela" Corriere della Sera