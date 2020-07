Insulti sovranisti a Leon Pappalardo, figlio 15enne di Selvaggia Lucarelli, post contestazione a Salvini (Di domenica 5 luglio 2020) Ci sono conferme in questi minuti per la pioggia di Insulti piovuta addosso a Leon Pappalardo, figlio di appena 15 anni di Selvaggia Lucarelli, dopo che il ragazzino ha contestato questa mattina Matteo Salvini a Milano definendolo razzista ed omofobo. Vi abbiamo raccontato praticamente in tempo reale, prima di pranzo, quanto avvenuto nel momento in cui il Segretario della Lega ha incontrato la stampa, con una decisa presa di posizione di figlio e madre (quest’ultima, insistendo soprattutto sul mancato utilizzo della mascherina dell’ex Ministro dell’Interno). La reazione sovranista verso Leon Pappalardo, il figlio 15enne di Selvaggia Lucarelli Pur essendo stata una contestazione a tutti gli effetti, va detto che lo stesso Leon Pappalardo e Selvaggia Lucarelli abbiano evitato di rendere l’atmosfera ulteriormente tesa. Così come è giusto sottolineare ... Leggi su bufale

Il giovane si è avvicinato mentre il leader della Lega stava scattando dei selfie con i suoi sostenitori e ha detto: "Volevo ringraziarla per il suo governo omofobo e… Leggi ...

Salvini contestato a Mondragone: “Il posto di quei delinquenti non è la piazza, ma la galera”

Dopo le tensioni e le contestazioni di oggi a Mondragone, Matteo Salvini in diretta Facebook commenta quanto successo: "Non sono riuscito a parlare con tutte le persone con cui avrei voluto perché i s ...

