HIGHLIGHTS Sampdoria Spal: gol e azioni salienti del match LIVE (Di domenica 5 luglio 2020) Gol e azioni salienti del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2019/20: HIGHLIGHTS Sampdoria Spal Gol e azioni salienti del match tra Sampdoria e Spal, valido per la 30ª giornata di Serie A 2019/20. 12′ Gol Linetty – Errore di Sala nel rinviare il pallone. La sfera arriva a Linetty che, dalla distanza, batte Letica con un rasoterra imparabile. Ależ GOLLLLLLLLLL ⚽KAROL LINETTY 😍 pic.twitter.com/5JYdqDwrIE — Maciej Maćkowiak 🧐🇵🇱⚽ (@Macko scaut) July 5, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

CalcioNews24 : HIGHLIGHTS Lecce Sampdoria: gol e azioni salienti del match - PicenoTime : Lecce-Sampdoria 1-2, highlights. Ranieri: ''Punti pesanti, ma una rondine non fa primavera''… - direttaSerieA : Lecce-Sampdoria 1-2 - Gol e Highlights - Giornata 29 - Serie A TIM 2019/20 - VIDEO - internewsit : VIDEO - Lecce-Sampdoria 1-2, Serie A: gol e highlights della partita - - filadelfo72 : Highlights Lecce-Sampdoria 1-2: Video Gol 29ª Giornata di Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : HIGHLIGHTS Sampdoria

Gol e azioni salienti del match tra Sampdoria e Spal, valido per la 30ª giornata di Serie A 2019/20.Gol e azioni salienti della sfida valida per la 30a giornata di Serie A 2019/20: gli highlights di Sampdoria-Spal Gol e azioni salienti del match tra Sampdoria e Spal, valevole per la 30a giornata del ...