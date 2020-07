Formula 1, Leclerc non si inginocchierà: ecco il messaggio del pilota monegasco (Di domenica 5 luglio 2020) Con un tweet appena pubblicato, Charles Leclerc ha fatto sapere che prima della partenza del GP di Austria non si inginocchierà come gesto simbolico di sostegno alle lotte antirazziste. Il pilota monegasco ha dichiarato che a contare è come ci si comporta nel quotidiano piuttosto che i gesti simbolici che potrebbero essere percepiti come controversi in alcuni paesi. I believe that what matters are facts and behaviours in our daily life rather than formal gestures that could be seen as controversial in some countries. I will not take the knee but this does not mean at all that I am less committed than others in the fight against racism. — Charles Leclerc (@Charles Leclerc) July 5, 2020 Leggi su sportface

