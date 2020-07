Coronavirus in Toscana: zero morti, oggi 5 luglio. E 9 contagi. Rischio focolai (Di domenica 5 luglio 2020) zero morti, oggi 5 luglio in Toscana. Ma i nuovi contagi sono 9, capaci di far salire il totale da inizio pandemia a 10.825. Non c'è motivo di allarme diffuso, ma il timore di focolai, registrati un po qua e un po' per la Toscana, che hanno scattare la nuova ordinanza del presidente della Regione, Enrico Rossi, per isolare i contagiati, in particolare extracomunitari, che potrebbero rappresentare un Rischio se dovessero restare nelle fmiglie, spesso in ambienti piccoli, con persone praticamente una vicinissima all'altra Leggi su firenzepost

Agenzia_Ansa : #Coronavirus ancora trend in aumento dei contagi, timori su nuovi focolai Da Veneto e Toscana ordinanze su cluster… - fanpage : Coronavirus, ultime notizie: nuovi focolai in Toscana e Veneto, nel mondo raggiunti i 530mila morti - flo_flolady : RT @Luca_Fantuzzi: Inauguriamo in Toscana il diritto alla deportazione. Ovviamente a fin di bene. - controradio : Coronavirus in Toscana: 9 nuovi casi, 0 decessi, 3 guarigioni Autore: Gimmy Tranquillo <p>Firenze, in Toscana sono… - cascinanotizie : Coronavirus: Pisa e provincia ancora senza nuovi contagi -