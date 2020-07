Batteria da 6800mAh per Galaxy M41: Samsung supera i limiti (Di domenica 5 luglio 2020) Ci dovrebbe essere pure il Galaxy M41 tra le tante sorprese mobile in arrivo nel corso dell'estate da "mamma" Samsung. Come molti di voi già sapranno, il colosso sudcoreano è infatti pronto a lanciare sul mercato tutta una serie di device - dagli indossabili agli smartphone più tradizionali, passando pure per i pieghevoli come il Galaxy Fold 2 -, inaugurando la sua "invasione" con un atteso evento Unboxed previsto per il prossimo mese di agosto. Capirete allora quanto l'eccitazione e la curiosità siano nell'aria, così come appare fisiologico il flusso di notizie e indiscrezioni che ormai si fanno strada a ritmo quotidiano sul web. Legate ovviamente ai nuovi prodotti dell'azienda orientale. Ed è proprio il Samsung Galaxy M41 a tornare alla ribalta nella giornata di oggi, 5 luglio 2020, dopo che era sparito dai radar per lungo tempo - tanto ... Leggi su optimagazine

E mentre in redazione sono arrivati un numero infinito di Galaxy in prova, torniamo a parlare oggi di M41, uno smartphone che è passato sulle nostre pagine più volte e che sembrava non dover arrivare ...

