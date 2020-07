Anticipazioni Il Segreto mercoledì 8 luglio 2020 (Di domenica 5 luglio 2020) Mercoledì 8 luglio 2020 – Il piano di Pepa: Pepa vuole vedere a tutti i costi Angustias ma per farlo deve escogitare un piano. Così cerca di imbrogliare Don Julian prima rovesciando sulla sua borsa del vino con lo scopo di pulirla per poter prelevare un foglio della sua carta intestata. In questo modo con l’aiuto di Emilia potrà scrivere una lettera a suo nome e ottenere un incontro con la donna. L'articolo Anticipazioni Il Segreto mercoledì 8 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

