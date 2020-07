Aereo atterra in un’autostrada in Louisiana: nessun ferito (Di domenica 5 luglio 2020) E’ una storia a lieto fine quella dell’Aereo atterrato nelll’autostrada LA 3235 in Louisiana. Il pilota è riuscito ad evitare un’autocisterna. nessun ferito. Il traffico è tornato alla normalità nel giro di un’ora. La scena ripresa da un incredulo automobilista della Louisiana ha davvero dell’incredibile. All’improvviso un Aereo è atterrato nel bel mezzo dell’autostrada LA … L'articolo Aereo atterra in un’autostrada in Louisiana: nessun ferito proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Quattro passeggeri positivi al coronavirus: arrivati in aereo da Bangladesh, Perù e Somalia

Sono atterrati con voli provenienti da Bangladesh, Perù e Somalia i quattro passeggeri risultati positivi al coronavirus. A renderlo noto l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. Avviata un’inda ...

