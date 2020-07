Varese: paura per Umberto Bossi, ricoverato in ospedale (Di sabato 4 luglio 2020) È di questi minuti la notizia che Umberto Bossi è stato ricoverato presso l’ospedale di Verese. La notizia è stata inizialmente diffusa dal Gazzettino Padano, al momento non si conoscono con precisioni le sue condizioni. Umberto Bossi in ospedale Il fondatore della Lega è stato ricoverato in ospedale nella serata di venerdì. Bossi si troverebbe ora nel reparto di Gastroenterologia, non si conoscono le sue condizioni ma al momento, secondo quanto riferisce Ansa, non sembrano essere gravi. Il ricovero è avvenuto a un anno mezzo dall’ultimo, quando Umberto Bossi aveva accusato un malore mentre si trovava nella sua residenza di Gemonio. SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI L'articolo Varese: paura per Umberto Bossi, ricoverato in ospedale proviene da The Social Post. Leggi su thesocialpost

Ieri mattina a Villastanza un motociclista di 59 anni ha subìto traumi su varie parti del corpo a causa dello scontro con un veicolo avvenuto in viale Repubblica. Giunti a Parabiago un equipaggio dell ...

"Un mese dopo la morte di mio padre all'Umberto I di Roma per coronavirus, con una chiamata, la polizia di Varese mi comunica che i suoi effetti personali erano lì, forse portati con le lenzuola che d ...

