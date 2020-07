“Una dea!”. Elisabetta Canalis, ritorno col botto in Sardegna: non resiste e manda subito tutti in tilt (Di sabato 4 luglio 2020) Elisabetta Canalis, passano gli anni ma non il successo. In coppia con Maddalena Corvaglia, la velina mora del tg satirico Striscia la Notizia, da allora non ha mai smesso di piacere e incantare. Il suo pubblico di fan è cresciuto e anche le esperienze che, dalla vita privata a quella professione, hanno dato modo di raccogliere i propri frutti. Oggi Elisabetta Canalis inaugura la sua stagione estivo in modo del tutto esclusivo. I numeri parlano molto chiaro e non richiedono di aggiungere commenti. Ben due milioni e mezzo di sostenitori fanno qualificare l’ex velina mora del tg satirico nella Top Ten dei volti femminili più seguiti, e non solo in Italia. Oltre alla sua decantata bellezza, Elisabetta ha saputo trovare il modo di essere sempre molto attiva sui social e fare crescere in modo esponenziale il suo seguito di fan.



. Il ... Leggi su caffeinamagazine

zozzarelloo : @wickedsw4n ?????? ma sei una dea greca?? - chytagos : @wickedsw4n madonna ma sei una dea, bellissima ?? - kookparadise_ : E una dea - rollingfrnkiero : @to4sterbath Girl how........ sei una dea - calliopedesario : @primrosefleury Ti amo sei una Dea -

Ultime Notizie dalla rete : “Una dea” Seal Team, Narcos 2 e Supernatural 13: su Rai 4 dicembre a tutta azione e crime Teleblog