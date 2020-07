Temptation Island, le rivelazioni di Nathaly Caldonazzo: “Uno shock!” (Di sabato 4 luglio 2020) Ex fidanzata vip Nathaly Caldonazzo ha commentato la prima puntata di Temptation Island non potendo non ricordare la sua esperienza nel programma. La showgirl è consapevole che il reality dei sentimenti l’ha aiutata a capire che tipo di persona aveva a fianco e che senza Temptation probabilmente non se ne sarebbe mai resa conto. Sui social, e in alcune dichiarazioni rilasciate a Fanpage in questi giorni la Caldonazzo ha spiegato che quello che ha vissuto nel reality non solo ha cambiato il suo rapporto con Andrea Ippoliti, rapporto definitivamente chiuso ma anche il suo modo di rapportarsi agli uomini in generale. L’ex soubrette del Bagaglino ha poi spiegato d’essere rimasta impressionata anche dal comportamento di alcuni fidanzati dell’edizione in corso: “Ho visto comportamenti che non mi sono piaciuti. Quello di Antonio, compagno di ... Leggi su quotidianpost

