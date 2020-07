Temptation Island 2020 | Sorella Andrea contro Anna: “spero esca solo” (Di sabato 4 luglio 2020) Temptation Island 2020, la Sorella di Andrea contro la fidanzata Anna dopo la prima puntata: “mi auguro che lui esca da solo”. La prima puntata di Temptation Island 2020 ha subito messo in crisi Andrea e Anna, fidanzati da due anni e con una prospettiva di vita decisamente diversa. Anna, 37 anni e mamma di … L'articolo Temptation Island 2020 Sorella Andrea contro Anna: “spero esca solo” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - trash_italiano : 'Ti ho visto che le spalmavi l'Amuchina' [Temptation Island, 2020] - Babusshkam : Raga le mie amiche che mi pensano mentre vedono temptation island mi viene da ridere - marilenagas : @NinaRicci_us Poverini i suoi nipoti! Sarà un'altra usanza dei comunisti...la migliore amica di mia figlia (stesa s… - Internato_ : RT @GiusCandela: 'E adesso siediti'. Belen ieri pomeriggio citava 'Bella senz'anima' di Cocciante, canzone che fu cantata ad Amici da Emma… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Le trasmissioni tv "Temptation Island", in onda su Canale 5 e girata come nuova edizione a Santa Margherita di Pula, e "Techetechetè" su Rai Uno rivelano un autore originario di Carbonia: è Fausto Mas ...Temptation Island 2020 con la sua prima puntata ha già regalato i primi colpi di scena e momenti di squisito trash che noi tutti attendavamo da mesi. Una fidanzata in particolare, Annamaria, sta tenta ...