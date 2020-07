Tempo di vintage a Ostia, arrivano le auto d’epoca all’Officina Hebara (Di sabato 4 luglio 2020) Grande sorpresa per i residenti di Via Tancredi Chiaraluce a Ostia, che questa mattina si sono ritrovati sotto la loro abitazione una decina di auto d’epoca in mostra davanti all’Officia Hebara. See image gallery at www.ilcorrieredellacitta.com L’evento organizzato dalla famosa officina lidense da pochi mesi spostatasi nei pressi del Parco Pallotta, ha dato la possibilità di sfilare a una decina di modelli d’autovetture storiche. Un viaggio nelle vetture che hanno contraddistinto la moda e lo stile degli Anni ’60, ’70 e ’80, con tante persone occorse all’evento che si emozionate nel rivivere quei mezzi così nostalgici e che li riportava con la mente alla propria giovinezza. Diversi i modelli esposti davanti all’officina di autocrew autofficina Hebara, con autovetture che hanno segnato senza ombra di dubbio la storia ... Leggi su ilcorrieredellacitta

