Teatro Bolivar: Secondo appuntamento per Riapro…a modo mio! (Di domenica 5 luglio 2020) Riapro…a modo mio! Il Secondo appuntamento al Teatro Bolivar in onda su TV Capital, Tele A, Tele A + dal 7 al 13 luglio. Passata la fase acuta di questa terribile emergenza sanitaria e, dopo il grande successo della prima messa in onda, il Teatro Bolivar rilancia nuovamente lo spettacolo attraverso il mezzo televisivo. Nato da un’idea di Romina De Luca, con la regia teatrale di Renato Di Meo, torna Riapro…a modo mio! con il Secondo appuntamento che sarà trasmesso per un’intera settimana, a partire da martedì 7 luglio ore 21, su Tv Capital, Tela A e Tela A+, nell’ambito del format televisivo In Città, condotto da Lorenza Licenziati. A dispetto di chiusure anticovid e relative misure restrittive, lo show deve comunque andare avanti e onorare i suoi protagonisti, quelli che calcano la scena, ma anche chi lavora con estenuante ... Leggi su 2anews

sulPezzoit : Riapro…a modo mio! Martedì 7 luglio secondo appuntamento con il teatro Bolivar in TV -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Bolivar Riapro…a modo mio! – secondo appuntamento con il teatro Bolivar in TV vivonapoli L'Italian Brass Week in versione online: tutti i concerti

I concerti sulle imbarcazioni dei Renaioli quest'anno saranno solo un piacevole ricordo, come anche la musica diffusa in tutta la città. L'Italian Brass Week non vuole lasciare il 2020 privo della sua ...

Festival internazionale Italian Brass Week (21° edizione)

Si apre il sipario per la 21esima edizione del Festival internazionale Italian Brass Week che si svolgerà interamente online, dal 19 al 26 luglio 2020. La cabina di regia avrà sede a Firenze presso il ...

I concerti sulle imbarcazioni dei Renaioli quest'anno saranno solo un piacevole ricordo, come anche la musica diffusa in tutta la città. L'Italian Brass Week non vuole lasciare il 2020 privo della sua ...Si apre il sipario per la 21esima edizione del Festival internazionale Italian Brass Week che si svolgerà interamente online, dal 19 al 26 luglio 2020. La cabina di regia avrà sede a Firenze presso il ...