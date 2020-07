Roma, Fonseca ora è sotto esame: faccia a faccia con la squadra (Di sabato 4 luglio 2020) Paulo Fonseca è finito sotto esame dopo la brutta prestazione della Roma contro l’Udinese: faccia a faccia con la squadra Paulo Fonseca, per la prima volta da quando ha cominciato la sua avventura giallorossa, è davvero sotto esame. E non è detto che ne esca indenne, soprattutto se la squadra non dimostrerà – con i fatti e non a parole–di essere totalmente dalla sua parte. Come spiega La Gazzetta dello Sport, a favore di Fonseca giocano una serie di fattori. Il presidente Pallotta, che pure ha definito «imbarazzante e vergognosa» la prova contro l’Udinese, crede che la maggior parte della responsabilità sia della squadra, che non segueil tecnico. Eppure, pare che i giocatori non abbiano affatto scaricato l’allenatore. Anzi, all’a.d. Fienga hanno assicurato di essere con lui. Ciò non toglie, ... Leggi su calcionews24

