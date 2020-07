METEO ad AGOSTO clamoroso vista. Eccesso di TEMPORALI e FRESCO (Di sabato 4 luglio 2020) Nelle ultime 24 ore abbiamo proposto alcune riflessioni METEO climatiche sul possibile andamento dei due mesi estivi per antonomasia: luglio e AGOSTO. Dobbiamo ricordarci quel che suggerivano i modelli stagionali, ovvero un bimestre all’insegna del clima rovente africano. Il primo assaggio l’abbiamo avuto e sta per finire, bruscamente, confermando quella che era la nostra idea iniziale ovvero un’Estate all’insegna dei bruschi cambi di rotta. Un’Estate estrema, per capirci. Ma AGOSTO, siamo davvero così sicuri che sarà rovente? Un’altra riflessione, l’ultima in ordine cronologico, evidenziava la possibilità di uno stop estivo in anticipo. O meglio, un’interruzione stagionale in linea con quella che un tempo era considerata da tutti la “normale tabella di marcia”. Abbiamo citato i possibili TEMPORALI ... Leggi su meteogiornale

Nelle ultime 24 ore abbiamo proposto alcune riflessioni meteo climatiche sul possibile andamento dei due mesi estivi per antonomasia: luglio e agosto. Dobbiamo ricordarci quel che suggerivano i modell ...

