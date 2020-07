Le 648 volte di Buffon in Serie A. È record assoluto (Di sabato 4 luglio 2020) AGI - Gigi Buffon, schierato titolare da Sarri nel derby di oggi tra Juve e Torino, colleziona la presenza numero 648 in A superando la 'bandiera' del Milan Paolo Maldini e diventando il giocatore con più gettoni nella massima Serie. Più lontani ancora altri due longevi mostri sacri del calcio italiano, le 'bandiere' della Roma Francesco Totti (619) e dell'Inter Javier Zanetti (615). Gianluigi Buffon da quel lontano 19 novembre 1995 quando è entrato per la prima volta sul rettangolo di gioco è praticamente sempre in campo, a parte qualche stop per infortunio o per squalifica: da 24 anni la sua è una presenza costante, interrotta solo per una stagione in Serie B con la Juventus e un campionato francese conquistato con il Psg prima del ritorno in bianconero. Leggi su agi

gianluigibuffon : 648 non è un numero ma una vita intera Una vita con due guanti Una vita tra due pali Una vita fatta di tante sfide… - juventusfc : 648 presenze in @SerieA. Nessuno come lui. @GianluigiBuffon, ancora una volta, nella Leggenda ???? #648UFFON… - marysliver7 : RT @juventusfc: 648 presenze in @SerieA. Nessuno come lui. @GianluigiBuffon, ancora una volta, nella Leggenda ???? #648UFFON https://t.co… - CR7juve49273906 : RT @gianluigibuffon: 648 non è un numero ma una vita intera Una vita con due guanti Una vita tra due pali Una vita fatta di tante sfide E l… - TiyashRoy5 : RT @gianluigibuffon: 648 non è un numero ma una vita intera Una vita con due guanti Una vita tra due pali Una vita fatta di tante sfide E l… -

Ultime Notizie dalla rete : 648 volte 648 volte Buffon in Serie A: il record in numeri Corriere dello Sport.it Duracell Bonucci, non solo 400: è lui il bianconero più utilizzato negli ultimi 10 anni

In casa Juve un record tira l'altro. Nel derby stravinto col Toro, Gigi Buffon ha celebrato il suo primato di "longevità" (648 volte in A) ma l'amico e il compagno di mille battaglia Leo Bonucci ha ta ...

Crollo Lazio, la Juve vola a +7

Gli uomini di Inzaghi, orfani di Immobile e Caicedo, vengono strapazzati 3-0 in casa dal Milan, che nel prossimo turno affronteranno proprio la Juventus, salita a +7 dopo aver regolato il Toro nel der ...

In casa Juve un record tira l'altro. Nel derby stravinto col Toro, Gigi Buffon ha celebrato il suo primato di "longevità" (648 volte in A) ma l'amico e il compagno di mille battaglia Leo Bonucci ha ta ...Gli uomini di Inzaghi, orfani di Immobile e Caicedo, vengono strapazzati 3-0 in casa dal Milan, che nel prossimo turno affronteranno proprio la Juventus, salita a +7 dopo aver regolato il Toro nel der ...