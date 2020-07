Formula 1 – FP3 sospese in Austria, che botta per Latifi! Doppio 360° contro le barriere [VIDEO] (Di sabato 4 luglio 2020) Inizia col piede sbagliato il sabato di Nicholas Latifi. Il rookie della Williams è stato costretto ad interrompere le proprie FP3 a causa di un brutto incidente. Latifi è infatti finito contro le barriere a metà sessione, compiendo per due volte un giro a 360° gradi con la propria monoposto dopo l’impatto. Fortunatamente il pilota non ha riportato alcun danno, a differenza della macchina tornata ai box malconcia. Nicholas Latifi 🇨🇦 havaroval ve třetím tréninku#AustrianGP 🇦🇹 #F1 — Jiří Šlégl (@JirkaSlegl) July 4, 2020 L'articolo Formula 1 – FP3 sospese in Austria, che botta per Latifi! Doppio 360° contro le barriere VIDEO SPORTFAIR. Leggi su sportfair

