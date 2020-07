F1 GP Austria, Binotto: “Qualifica deludente, domani dobbiamo fare più punti possibili” (Di sabato 4 luglio 2020) La Ferrari, nella prima uscita stagionale i Austria, ha compiuto un vero e proprio disastro, certificato dal settimo posto di Charles Leclerc e dall’undicesimo di Sebastian Vettel, con conseguente esclusione dal Q3 per il pilota tedesco. Il team principal della scuderia di Maranello, Mattia Binotto, ha spiegato la situazione senza troppi giri di parole: “Una qualifica deludente, inutile nascondercelo. Sapevamo che sarebbe stato un inizio di stagione difficile e il risultato di oggi ne e’ una conferma, anche oltre le aspettative. dobbiamo analizzare bene ogni dettaglio della prestazione e confrontarla con la concorrenza, cercando di capire il perche’ di questo gap. Ora dobbiamo preparare al meglio la gara di domani: sara’ lunga e ricca di incognite, ancora piu’ del solito essendo la prima di questa anomala stagione. Dovremo eseguire il nostro lavoro ... Leggi su sportface

sportface2016 : #F1 #AustrianGP , #Binotto: 'Qualifica deludente, domani dobbiamo fare più punti possibili' - milanecon : @SoloMilan68 Non saprei, l'auto dell'anno scorso era un secondo più veloce in Austria e l'aveva fatta in Binotto quindi... - FerrariPassion2 : @bimbadisebemick Hai ragione... Onestamente non so cosa può aver pensato Binotto per accettare la decisione di non… - DaddariosWho : RT @matt_2994: Vi ricordo che Binotto aveva detto che avrebbero deciso a Melbourne se sviluppare o no la SF1000. Il covid ci ha salvato la… - matt_2994 : Vi ricordo che Binotto aveva detto che avrebbero deciso a Melbourne se sviluppare o no la SF1000. Il covid ci ha sa… -