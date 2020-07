Eclissi di luna, sveglia all’alba per vederla in penombra (Di sabato 4 luglio 2020) La sveglia è all’alba. La mattina del 5 luglio bisogna guardare verso il cielo per vedere l’eclissi di penombra della luna piena di luglio, la luna del cervo come la chiamavano i nativi americani perché in questo periodo le corna del cervo maschio si rinnovano e iniziano a crescere. Leggi su vanityfair

