Così è la Vita, Francesca Fialdini alla guida di un nuovo programma su Rai 3 (Di sabato 4 luglio 2020) Così è la Vita con Francesca Fialdini su Rai 3 alle 20:30 un programma per raccontare la bellezza delle piccole cose quotidiane Nello spazio delle 20:30 della domenica di Rai 3 arriva un nuovo programma con Francesca Fialdini, Così è la Vita un factual dedicato alle piccole cose della Vita. Francesca Fialdini continua a specializzarsi nel racconto della quotidianità, delle piccole grandi cose che compongono la nostra esistenza. Così è la Vita prodotto da Stand by me, arriva dal 5 luglio per 6 settimane alle 20:30, un programma nato post Covid. In questo periodo così difficile abbiamo riscoperto la bellezza delle piccole cose quotidiane, semplici, essenziali. Tra queste c’è la voglia di condividere i propri racconti: le nostre vite sono diverse l’una dall’altra, ma sono anche legate da uno stesso filo rosso ... Leggi su dituttounpop

