Conoscere Sandro Veronesi, il vincitore ideale di uno Strega atipico (Di sabato 4 luglio 2020) (foto: Franco Origlia/Getty Images)Nonostante il 2020, il Premio Strega ha celebrato i suoi riti anche quest’anno, scongiurando la cancellazione. Pur con poca gente ammessa al Ninfeo, mascherine di rito e parterre de rois decimati, giovedì sera abbiamo assistito all’incoronazione da molti attesa e prevista di Sandro Veronesi. Un autore venuto fuori da quella straordinaria fucina che fu Theoria al suo esordio e oggi nome di punta de La Nave di Teseo, più volte adattato al cinema – forse la più fortunata prova è quella di Caos calmo, interpretato da un convincente Nanni Moretti – Veronesi ha costruito una poetica decennale attorno alla disillusione del personaggio borghese, colto in varie incarnazioni in mezzo alle rovine di un’Italia senza direzione: sono lontanissimi gli anni apparentemente felici del Boom, nel segno ... Leggi su wired

ivotnip : @torien1906 @brusco_sandro Non si danno consigli d'investimento senza conoscere situazione patrimoniale, orizzonte… - M5U19 : @ivotnip @brusco_sandro Intendo che non compra percentuale fissa di quanto emesso, quindi non si dovrebbe considera… - Tommaso63478218 : @caterinabalivo @SandroVeronesi @GuidoBrera È una vera soddisfazione per voi che lo avete avuto ospite della fortun… - Sandro_Marci : @SusannaCeccardi Vorrei conoscere chi ha avuto il coraggio di candidarla. - GasbarroCecilia : RT @fondpirelli: Continuiamo a conoscere i cinque finalisti del @PremioCampiello 2020. Oggi #fondazionepirelliconsiglia “Sommersione” di Sa… -