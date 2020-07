Caos autostrade in Liguria, Toti presenta esposto in Procura. Via i pedaggi su altri 150 chilometri (Di sabato 4 luglio 2020) Liguria intrappolata dalle sue autostrade. Gravi ripercussioni economiche per la città di Genova (ma non solo). esposto in Procura contro il Mit. Inizia un altro fine settimana da bollino nero per la Liguria, ancora alle prese con le autostrade bloccate dai lavori e dai cantieri. Alla luce della situazione e dei disagi per gli automobilisti, Aspi ha deciso di rimuovere i pedaggi su 150 chilometri di tratta regionale. Caos autostrade sulla Liguria, un altro fine settimana da bollino nero La situazione sulla rete autostradale della Liguria è critica. I cantieri per i lavori nelle gallerie stanno paralizzando o fortemente rallentando la circolazione creando disagi economici alla Regione e alle imprese della zona. Toti, esposto in Procura contro il Mit Evidentemente esasperato dalla situazione, il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha deciso di ... Leggi su newsmondo

GiovanniToti : Una comunicazione precisa e puntuale è doverosa in questo momento di caos sulle #autostrade, in mancanza di rispost… - sole24ore : Fuga dal porto di Genova, scappano le portacontainer cinesi. «Autostrade liguri nel caos» - chedisagio : Non cj si può credere. - Daniele_Manca : Autostrade, Liguria nel caos. Stop pedaggi su 150 km. Il colosso Cosco via da Genova. Esposto di Toti ai pm - ?… - HugeBelin : RT @FedeGronda: Fuga dal porto di #Genova, scappano le portacontainer cinesi. «#Autostrade liguri nel caos» @sole24ore -