Alabama, sparatoria in un centro commerciale: muore bimbo di 8 anni (Di sabato 4 luglio 2020) Tragico incidente in Alabama, dove una sparatoria ha ucciso un bambino di 8 anni. L’incidente sarebbe avvenuto al centro commerciale “Riverchase Galleria”. Continua ad essere acceso negli Usa il dibattito sulla libera circolazione delle armi. Infatti nella nazione in cui la libertà è un valore fondamentale, spesso accadono spiacevoli notizie di cronaca riguardanti sparatorie. A … L'articolo Alabama, sparatoria in un centro commerciale: muore bimbo di 8 anni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

