Il coronavirus spaventa i mercati: Borse in rosso (Di venerdì 3 luglio 2020) Borsa 3 luglio 2020, il coronavirus spaventa i mercati. Borse in rosso. Milano chiude in calo. MILANO – Borsa 3 luglio 2020. Chiusura della settimana molto complicata per i mercati che hanno registrato un calo per paura di un possibile ritorno dei contagi. Il coronavirus spaventa (e non poco) gli indici europei che hanno chiuso con un rosso poco inferiore all’1% con la peggiore Londra che ha registrato un calo dell’1,33%. Il progresso del mercato del lavoro americano non è servito ai mercati che continuano a temere un ritorno dei contagi. Perdite che non fanno bene all’economia mondiale. Chiusa, invece, Wall Street per la vigilia della festa dell’Indipendenza. Milano in rosso Non è stata una giornata positiva per la Borsa europea. Gli indici hanno chiusi tutto in rosso con la peggiore Londra con un -1,33% al termine degli scambi. ... Leggi su newsmondo

L’emergenza coronavirus ha lasciato tracce profonde nel mondo dell’automotive che pian piano sta cercando di rimettersi in moto e provare a recuperare gradualmente il terreno perso in questi mesi. Anc ...

Il Covid: fare il punto nel caos: quasi impossibile

Il 31/12/2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) comunicava all’ Organizzazione Mondiale della Sanità O.M.S. (in tempo? In ritardo? Neanche questo e’ definitivamente chiarito) un clus ...

