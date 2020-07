I giochi gratis di luglio 2020 (Di mercoledì 1 luglio 2020) by Hynerd.it Con l’arrivo di luglio, torna la nostra rubrica mensile dedicata ai giochi gratuiti del mese. I vari servizi di abbonamento di Playstation Plus, Xbox Live Gold e Twitch Prime rinnovano la propria line-up, fornendo agli utenti nuovi titoli da poter scaricare gratuitamente. Vi siete persi i giochi gratuiti dello scorso mese? Potete recuperarli consultando il seguente link. Iniziamo dai giochi gratis di luglio disponibili per il PlayStation Plus. PS4 Questo mese, per celebrare il decimo anniversario del servizio di abbonamento, Sony ha deciso di … su: I giochi gratis di luglio 2020 Leggi su hynerd

